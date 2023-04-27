Актер Стивен Сигал: Зеленский работает на нацистов

По его словам, главной силой украинской военной машины является нацизм. Сигал отметил, что большинство материалов об Украине пишут люди, которые никогда не были по ту сторону границы. Именно поэтому он решил лично приехать в соседнее государство и убедиться в правдивости сообщений о том, что власть в стране захватили последователи Бандеры.