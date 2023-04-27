Американский актер и спецпредставитель российского МИД по гуманитарным связям России и США Стивен Сигал рассказал о своей поездке на Украину, где он пообщался с нацистами. Об этом сообщило издание «Царьград».
По его словам, главной силой украинской военной машины является нацизм. Сигал отметил, что большинство материалов об Украине пишут люди, которые никогда не были по ту сторону границы. Именно поэтому он решил лично приехать в соседнее государство и убедиться в правдивости сообщений о том, что власть в стране захватили последователи Бандеры.
Актер заявил, что в ходе своей поездки он побывал в нескольких местах и взял интервью у нацистов, после чего стало очевидно, что Зеленский работает на нацистов несмотря на свое происхождение. Сигал отметил, что именно они являются элитой Вооруженных сил Украины.
Ранее СМИ сообщили, что Стивен Сигал планирует принять участие в международном фестивале антифашистской песни «Гитары в строю!» в Самарской области.