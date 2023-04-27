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Токийский суд признал россиянина виновным в кораблекрушении

Весь мир
Токийский суд признал россиянина виновным в кораблекрушении

Японский суд признал виновным россиянина Павла Добрянского, который был третьим помощником капитана судна «Амур», два года назад столкнувшегося с японской рыболовецкой лодкой.

Мужчине вынесли наказание в виде трех лет тюрьмы с отсрочкой на 5 лет. В результате кораблекрушения погибло три японских рыбака.

Как сообщают РИА Новости, в связи с происшествием Добрянский был задержан японской полицией и получил уголовную статью о халатности при управлении судном. Сторона обвинения изначально потребовала для россиянина 3,5 года лишения свободы.

Сообщается, что наказание Добрянский отбывать не будет, а лишь будет депортирован в Россию.

Ранее сообщалось, что в результате кораблекрушения у берегов Туниса, погибло неизвестное количество мигрантов из Африки.
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