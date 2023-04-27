Ученые предупредили о вызывающих болезнь Альцгеймера привычках

По мнению специалистов, наиболее эффективными методами профилактики деменции является отказ от злоупотребления алкогольными напитками и никотиносодержащей продукции. Также стоит обратить внимание на занятия спортом и употребление полезной пищи. Делать это надо регулярно для того, чтобы сохранить «в форме» не только тело, но и мозг. Более того, стоит увеличить общение с семьей и друзьями, особенно в пенсионном возрасте, и уделять внимание хобби, таким как чтение, рисование, информирует «Утро.ру».