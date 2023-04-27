Ученые предупредили о вызывающих болезнь Альцгеймера привычках

Ученые рассказали о профилактике заболевания болезни Альцгеймера. Это несколько правил, которые помогут сохранить рассудок и память в пенсионном возрасте.
По мнению специалистов, наиболее эффективными методами профилактики деменции является отказ от злоупотребления алкогольными напитками и никотиносодержащей продукции. Также стоит обратить внимание на занятия спортом и употребление полезной пищи. Делать это надо регулярно для того, чтобы сохранить «в форме» не только тело, но и мозг. Более того, стоит увеличить общение с семьей и друзьями, особенно в пенсионном возрасте, и уделять внимание хобби, таким как чтение, рисование, информирует «Утро.ру».
Ранее сообщалось, что врач Татьяна Романенко рассказала об одном симптоме рака головного мозга, на который стоит обратить внимание. По мнению эксперта, прерывистый сон сигнализирует о наличии опухоли.