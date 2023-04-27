В Роспотребнадзоре рассказали о единственном способе защититься от кори

Роспотребнадзор сообщил о выявлении 44 локальных очагов распространения кори. «Дни.ру» рассказали о болезни – что она из себя представляет и как от нее защититься.
Вирус кори несет большую опасность для организма человека в связи с высокой заразностью. Довольно ошибочным является предположение, что болезнь касается только маленьких детей.
Основные симптомы схожи с проявлениями ОРВИ: температура, кашель, насморк и воспаление слизистой, однако ее главной отличительной особенностью от респираторных инфекций является сыпь на коже. Корь может привести к летальному исходу и особенно опасна для беременных.
Самым главным оружием противодействия вирусу кори является вакцинация – она способна обезопасить человека в 95% случаев. При этом, болезнь не будет страшна и для детей до одного года – они способны сохранять в организме материнские антитела, но при условии, что она заранее обезопасилась.
Ранее «Дни.ру» сообщили об угрозах, связанных с отказом принимать меры по лечению аллергии. Кажущаяся многим безобидной болезнью, она способна со временем перерасти в бронхиальную астму, которая неизлечима.