В Роспотребнадзоре рассказали о единственном способе защититься от кори

Самым главным оружием противодействия вирусу кори является вакцинация – она способна обезопасить человека в 95% случаев. При этом, болезнь не будет страшна и для детей до одного года – они способны сохранять в организме материнские антитела, но при условии, что она заранее обезопасилась.