Ушел из жизни знаменитый советский актер Евгений Басилашвили

Актер окончил Грузинский государственный театральный институт, имел звание заслуженного артиста Грузинской ССР и был членом Союза театральных деятелей России. Он работал актером и режиссером Тбилисского русского ТЮЗа в период с 1960-х по 1980-годы, а с 1988-го по 1995 год был главным режиссером и худруком Волгоградского театра юного зрителя. С середины 1990-х Басилашвили преподавал в Волгоградском институте искусств и культуры.