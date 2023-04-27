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Американский банк «First Republic» оказался на грани краха без помощи правительства

Экономика
Американский банк «First Republic» оказался на грани краха без помощи правительства

Американский банк «First Republic» находится на грани банкротства. Причиной назвали резкое падение акций компаний-коллег «Silicon Valley Bank» и «Signature Bank» и неумелый финансовый менеджмент.

Как сообщает издание The New York Times, банк, за время своего существования быстро копил кредиты и займы. Активы компании также пострадали в ходе роста процентных ставок.

Вкладчики банка начинают паниковать, а управляющие организацией не могут дать четкого ответа. Руководитель банка Джим Герберт, исчез из медиаполя и надеется на поддержку со стороны государства.

ФБР гарантирует, что все депозитные счета объемом до $250 тыс будут восстановлены. Больше чем у половины оставшихся вкладов превышен страховой порог, что означает в случае краха компании полную потерю денег.

Усилия «First Republic» по продаже бизнеса не привели к разработке жизнеспособного плана по спасению банка. Пока неизвестно, сможет ли он не разориться и сделать так, чтобы его активы стали более привлекательными для покупателя.

Ранее сообщалось, что дочерние структуры некоторых американских банков в России окончили 2022 год с крупными убытками.
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