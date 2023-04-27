Американский банк «First Republic» оказался на грани краха без помощи правительства

Американский банк «First Republic» находится на грани банкротства. Причиной назвали резкое падение акций компаний-коллег «Silicon Valley Bank» и «Signature Bank» и неумелый финансовый менеджмент.
Как сообщает издание The New York Times, банк, за время своего существования быстро копил кредиты и займы. Активы компании также пострадали в ходе роста процентных ставок.
Вкладчики банка начинают паниковать, а управляющие организацией не могут дать четкого ответа. Руководитель банка Джим Герберт, исчез из медиаполя и надеется на поддержку со стороны государства.
ФБР гарантирует, что все депозитные счета объемом до $250 тыс будут восстановлены. Больше чем у половины оставшихся вкладов превышен страховой порог, что означает в случае краха компании полную потерю денег.
Усилия «First Republic» по продаже бизнеса не привели к разработке жизнеспособного плана по спасению банка. Пока неизвестно, сможет ли он не разориться и сделать так, чтобы его активы стали более привлекательными для покупателя.
Ранее сообщалось, что дочерние структуры некоторых американских банков в России окончили 2022 год с крупными убытками.