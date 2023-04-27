Эксперт Евгений Шатов предупредил о резком снижении курса доллара в мае

Ранее сообщалось, что американский аналитик Фарид Закария заявил о предстоящем экономическом кризисе для США. По словам эксперта, экономика Штатов в скором времени прекратит быть доминирующей на мировом рынке, так как ряд банков США демонстрируют нестабильность. Из-за этого Штаты ожидает падение внутренней экономики, инфляция, а затем и доллар перестанет быть доминирующей валютой на мировой арене.