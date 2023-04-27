Эксперт Евгений Шатов предупредил о резком снижении курса доллара в мае

Экономист Евгений Шатов сделал прогноз отношения доллара к рублю в мае. Он стал неожиданностью на фоне более ранних данных.
На данный момент курс доллара держится на отметке в 81 рубль, позволяя себе скачки в пределах одной единицы. Однако в ближайшее время, начиная с конца апреля по середину мая, курс доллара опустится до 72-75 рублей, приводит слова Шатова Teleprogramma.pro.
Ранее сообщалось, что американский аналитик Фарид Закария заявил о предстоящем экономическом кризисе для США. По словам эксперта, экономика Штатов в скором времени прекратит быть доминирующей на мировом рынке, так как ряд банков США демонстрируют нестабильность. Из-за этого Штаты ожидает падение внутренней экономики, инфляция, а затем и доллар перестанет быть доминирующей валютой на мировой арене.