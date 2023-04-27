Зверства ВСУ поразили добровольца из Сербии

Он отметил, что идеология ВСУ сводится к издевательствам над русскими людьми. Деян утверждает, что был свидетелем этого со стороны ВСУ. На войне ты либо убьешь, либо будешь убитым, однако это не повод измываться над людьми, считает мужчина. Берич отказался раскрывать количество сербских добровольцев, участвующих в конфликте на стороне России, и места их боевых дислокаций, но отметил, что они проявляют героизм в самых трудных точках.