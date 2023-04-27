Зверства ВСУ поразили добровольца из Сербии

Сербский доброволец в вооруженных силах ДНР Деян Берич заявил, что украинские солдаты используют запрещенные методы ведения боевых действий. Об этом сообщает издание «РИА Новости».
Он отметил, что идеология ВСУ сводится к издевательствам над русскими людьми. Деян утверждает, что был свидетелем этого со стороны ВСУ. На войне ты либо убьешь, либо будешь убитым, однако это не повод измываться над людьми, считает мужчина. Берич отказался раскрывать количество сербских добровольцев, участвующих в конфликте на стороне России, и места их боевых дислокаций, но отметил, что они проявляют героизм в самых трудных точках.
Ранее глава МИД Сербии Ивица Дачич сообщил, что власти страны рассчитывают на твердую позицию России в отношении Косова. Отношения могли бы испортиться, если бы Россия признала это государство.