Фонд национального благосостояния выделит 900 млрд на старт восьми проектов

В процессе дельнейшей разработки, на нужды проектов будут выделены еще 1,7 трлн рублей из госбюджета. Отдельно уделяется внимание тому, что зимой 2023 года правительство уже утвердило пять новых проектов, финансирование которых будет исходить из денег ФНБ.