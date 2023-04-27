Фонд национального благосостояния выделит 900 млрд на старт восьми проектов

Правительство России сообщило, что планирует выделить из Фонда национального благосостояния 900 млрд на старт и поддержку восьми новых проектов. Об этом сообщил ТАСС.
В процессе дельнейшей разработки, на нужды проектов будут выделены еще 1,7 трлн рублей из госбюджета. Отдельно уделяется внимание тому, что зимой 2023 года правительство уже утвердило пять новых проектов, финансирование которых будет исходить из денег ФНБ.
Сообщается, что деньги пойдут на закупку самолетов, вертолетов, автобусов и морских судов. Первые поставки транспорта поступят уже в 2023 году.
Общая сумма ожидаемых инвестиций в проекты в этом году составляет 5,8 трлн рублей.
Ранее Египет сообщил о своем намерении увеличить денежные вливания в свой нефтехимический сектор ради расширения промышленности.