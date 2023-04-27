Телеведущая Ляйсан Утяшева поразила поклонников похудением на 32 килограмма

Недавно телеведущая родила второго ребенка в браке с юмористом Павлом Волей, однако это ей стоило потери фигуры. Знаменитая гимнастка поправилась на целых 32 килограмма. Подобное стало для нее нонсенсом, так как после рождения первого ребенка она прибавила только 18 кг. Вскоре Утяшева смогла взять себя в руки и с помощью активных занятий спортом и диет привести в форму свое тело, сбросив набранный вес, информирует «Утро.ру».