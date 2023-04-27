«РИА новости»: «Мир» спасет Латинскую Америку от западной зависимости

Ранее бизнесмен и изобретатель Илон Маск заявил, что страны Запада допустили ошибку, используя доллар в качестве рычага давления на Россию. Это связано с тем, что манипулирование американской валютой в санкциях против такой крупной державы, как Россия, приведет к отказу остального мира от доллара в пользу российской или союзной с ней, информирует Интернет-издание «Подмосковье сегодня».