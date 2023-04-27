«РИА новости»: «Мир» спасет Латинскую Америку от западной зависимости

Бывший министр экономики Эквадора Педро Паэс рассказал, как платежная система «Мир» может повлиять на развитие стран Латинской Америки.
Страны Латинской Америки очень сильно зависят от США, подчиняясь их «геополитическим играм». Одним из первых шагов, которые латиноамериканские страны могут сделать к независимости от Вашингтона, это сближение с Россией и отказ от доллара. Переход на российскую систему «Мир» обеспечит стабильный и надежный путь к другим валютам, приводит слова Паэса «РИА Новости».
Ранее бизнесмен и изобретатель Илон Маск заявил, что страны Запада допустили ошибку, используя доллар в качестве рычага давления на Россию. Это связано с тем, что манипулирование американской валютой в санкциях против такой крупной державы, как Россия, приведет к отказу остального мира от доллара в пользу российской или союзной с ней, информирует Интернет-издание «Подмосковье сегодня».