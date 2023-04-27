В Иркутске из-за пожара в многоэтажке эвакуировали 32 человека

В Иркутске в пятиэтажном панельном доме произошел пожар. Сообщается об одной пострадавшей, она в тяжелом состоянии. 32 жителя были эвакуированы.
Как сообщает пресс-служба МЧС Иркутской области, возгорание началось в двухкомнатной квартире на первом этаже здания. Пожарные проникли в помещение и обнаружили женщину без сознания с явными признаками отравления угарным газом. Ее госпитализировали. Как сообщают специалисты ведомства, причиной возгорания стало неосторожное обращение с сигаретой. Ликвидация пожара заняла всего несколько минут.
Ранее СКР сообщил, что количество погибших при пожаре в поселке Сосьва увеличилось до двух. Само возгорание случилось на местном лесопильном участке.