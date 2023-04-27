В Иркутске из-за пожара в многоэтажке эвакуировали 32 человека

Как сообщает пресс-служба МЧС Иркутской области, возгорание началось в двухкомнатной квартире на первом этаже здания. Пожарные проникли в помещение и обнаружили женщину без сознания с явными признаками отравления угарным газом. Ее госпитализировали. Как сообщают специалисты ведомства, причиной возгорания стало неосторожное обращение с сигаретой. Ликвидация пожара заняла всего несколько минут.