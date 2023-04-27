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Россияне поддержали инициативу о продлении выходных на майских праздниках

Общество
Россияне поддержали инициативу о продлении выходных на майских праздниках

Аналитики из медиахолдинга Rambler&Co провели соцопрос и выяснили, что 60% опрошенных россиян готовы пожертвовать частью январских выходных ради продления весенних праздников.

Как сообщает сайт RT, основной причиной для этого является то, что 35% респондентов и так берут отпуск между 1 и 9 мая.

Сообщается, что больше половины россиян (51%) планируют провести праздничные дни за чертой города. Часть опрошенных останется дома, а еще 13% планируют посетить выставки музеи и концерты.

В опросе, по информации медиахолдинга, приняли участие более 185 тыс. респондентов.

Ранее Минтруд рассказал как в этом году россияне отдохнут на майские праздники.
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