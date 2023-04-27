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The Daily Telegraph: Лондон ожидает дипломатический скандал с Китаем

Политика
The Daily Telegraph: Лондон ожидает дипломатический скандал с Китаем

Издание The Daily Telegraph рассказало о возможном дипломатическом конфликте между Китаем и Великобританией в случае, если на коронацию Карла III будет отправлен заместитель главы КНР Хань Чжэн.

Чжэн последние несколько лет продвигал политику, которая категорически не нравилась правительству Великобритании, поэтому его присутствие на коронации в Лондоне может разразиться настоящим скандалом. Предполагается, что именно так и поступит глава Китая Си Цзиньпин, который, видимо, не намерен ехать на церемонию Карла III, информирует The Daily Telegraph.

Ранее сообщалось, что Си Цзиньпин провел телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским касательно методов решения вооруженного конфликта Москвы и Киева. Согласно результатам брифинга, Пекин отправит на Украину своих дипломатов, которые примут участие в выяснении обстановки и переговорах сторон.
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