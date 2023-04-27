The Daily Telegraph: Лондон ожидает дипломатический скандал с Китаем

Чжэн последние несколько лет продвигал политику, которая категорически не нравилась правительству Великобритании, поэтому его присутствие на коронации в Лондоне может разразиться настоящим скандалом. Предполагается, что именно так и поступит глава Китая Си Цзиньпин, который, видимо, не намерен ехать на церемонию Карла III, информирует The Daily Telegraph.