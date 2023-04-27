The Daily Telegraph: Лондон ожидает дипломатический скандал с Китаем

Издание The Daily Telegraph рассказало о возможном дипломатическом конфликте между Китаем и Великобританией в случае, если на коронацию Карла III будет отправлен заместитель главы КНР Хань Чжэн.
Чжэн последние несколько лет продвигал политику, которая категорически не нравилась правительству Великобритании, поэтому его присутствие на коронации в Лондоне может разразиться настоящим скандалом. Предполагается, что именно так и поступит глава Китая Си Цзиньпин, который, видимо, не намерен ехать на церемонию Карла III, информирует The Daily Telegraph.
Ранее сообщалось, что Си Цзиньпин провел телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским касательно методов решения вооруженного конфликта Москвы и Киева. Согласно результатам брифинга, Пекин отправит на Украину своих дипломатов, которые примут участие в выяснении обстановки и переговорах сторон.