Все течет, все меняется: Роль амбивалентности в отношениях и как она предсказывает развод через семь лет

Исследователи задействовали в эксперименте 370 пар, где средний возраст составлял 43 года для жен и 45 лет для мужей, а продолжительность брака насчитывала 23 года. Результаты исследования показали, что развитие амбивалентности у супругов сигнализирует о проблемах в браке, которые могут появиться через семь лет. Негативные последствия присутствовали даже у тех пар, которые решили остаться вместе.