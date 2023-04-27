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Все течет, все меняется: Роль амбивалентности в отношениях и как она предсказывает развод через семь лет

Общество
Все течет, все меняется: Роль амбивалентности в отношениях и как она предсказывает развод через семь лет

Ученые проанализировали связь между амбивалентностью и удовлетворенностью браком. Двойственность отношения к половинке относится к наличию как положительных, так и отрицательных оценок человека или отношений и связана со значительным стрессом.

Исследователи задействовали в эксперименте 370 пар, где средний возраст составлял 43 года для жен и 45 лет для мужей, а продолжительность брака насчитывала 23 года. Результаты исследования показали, что развитие амбивалентности у супругов сигнализирует о проблемах в браке, которые могут появиться через семь лет. Негативные последствия присутствовали даже у тех пар, которые решили остаться вместе.

Эти результаты согласуются с теорией социально-эмоциональной избирательности. Она предполагает, что с возрастом цели и взгляды людей меняются, они становятся более избирательными, – пишет Psychology Today.

Ранее специалисты перечислили восемь тревожных сигналов нездоровых отношений. Необходимо вовремя их распознать, прежде чем они перерастут в более серьезные проблемы.
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