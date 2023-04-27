ЕС обеспокоен вопросом гендерного равенства в Японии

Европейский комиссар по вопросам занятости и социальных прав Николас Шмидт заявил, что гендерный разрыв в Японии аналогичен тому, каким он был в Европе десятилетия назад. Об этом сообщило издание Kyodo News.
Япония, по мнению политика, неизменно занимает низкие места в гендерных опросах международных организаций, вроде Всемирного банка, отставая от других стран участниц G7.
«В ходе проведения саммита G7 мы хотели четких, твердых и решительных заявлений по поводу равной оплаты труда и лучшей интеграции женщин на рынок труда», - заявил Шмидт на прошедшей пресс-конференции.
Он добавил, что достижение цели будет трудным и потребует различных изменений в стране восходящего солнца, включая культурные сдвиги, структурные реформы, инвестиции в уход за детьми и улучшение времени рабочего дня как для мужчин, так и для женщин.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак оказался замешан в очередном гендерном скандале.