Пострадавшую от пожаров Свердловскую область посетил глава МЧС Александр Куренков

В результате пожаров, которые произошли в разных населенных пунктах Свердловской области, повреждено более 160 домов, два человека погибли. На данный момент к тушению пожаров привлечены более 500 человек и 138 единиц техники, включая два спецпоезда и вертолет Ми-8 МЧС РФ.