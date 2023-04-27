Пострадавшую от пожаров Свердловскую область посетил глава МЧС Александр Куренков

Глава МЧС РФ Александр Куренков прибыл в Свердловскую область, где произошло несколько пожаров. Об этом сообщает издание «РИА Новости».
Вместе с губернатором Евгением Куйвашевым они совершили облет местности и провели совещание по вопросам помощи пострадавшим жителям. В оперативную группу МЧС РФ, которая была направлена для тушения крупных возгораний, вошел замминистра Илья Денисов.
В результате пожаров, которые произошли в разных населенных пунктах Свердловской области, повреждено более 160 домов, два человека погибли. На данный момент к тушению пожаров привлечены более 500 человек и 138 единиц техники, включая два спецпоезда и вертолет Ми-8 МЧС РФ.
В апреле в уральском поселке Сосьва было выявлено четыре нарушения требований пожарной безопасности, за которые ответственные лица были привлечены к административному наказанию.
Ранее на Кипре произошло возгорание Российского центра науки и культуры. К тушению огня было привлечено пять пожарных расчетов.