Эксперт Артем Катулин рассказал о непоправимом эффекте «военных наркотиков» в рядах ВСУ

Эксперт Артем Катулин прокомментировал заявления министерства обороны России о том, что командование ВСУ заставляет своих солдат принимать наркотики и психостимуляторы для повышения их выносливости.
«Военные наркотики» имеют ужасающий разрушительный эффект, который уничтожает человека, как личность. Подобные препараты действительно помогают бойцам добиваться выдающихся показателей, таких как нечувствительность к боли или возможность обходиться без сна на протяжении более трех суток, однако пагубное воздействие на здоровье человека они оказывают непоправимое. Это связано с глубоким разрушением нервной системы, а также с сильной зависимостью, приводит слова Катулина «РИА Новости».
Ранее сообщалось, что политолог Иван Коновалов рассказал о причинах употребления наркотиков в рядах ВСУ. По мнению эксперта, это связано с низкой социальной ответственностью и дисциплиной.