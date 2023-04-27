Эксперт Артем Катулин рассказал о непоправимом эффекте «военных наркотиков» в рядах ВСУ

«Военные наркотики» имеют ужасающий разрушительный эффект, который уничтожает человека, как личность. Подобные препараты действительно помогают бойцам добиваться выдающихся показателей, таких как нечувствительность к боли или возможность обходиться без сна на протяжении более трех суток, однако пагубное воздействие на здоровье человека они оказывают непоправимое. Это связано с глубоким разрушением нервной системы, а также с сильной зависимостью, приводит слова Катулина «РИА Новости».