Корабли ТОФ уничтожили субмарину «противника» на учениях

Проводя учения в Японском море, экипажи больших противолодочных кораблей Тихоокеанского флота «Адмирал Пантелеев» и «Адмирал Трибуц» нашли и «уничтожили» условную подводную лодку противника. Об этом сообщает издание «РИА Новости».
В рамках учений, в центр управления ТОФ поступила информация о неопознанной подводной лодке в территориальных водах России. Два корабля были отправлены в указанный район, и взаимодействуя с вертолетом морской авиации ТОФ Ка-27ПЛ, экипажи произвели совместный поиск подводной лодки. После установления контакта с условным противником, были применены реактивные бомбометные установки РБУ-6000 и торпедное оружие. Учения были проведены в соответствии с планом боевой подготовки ТОФ.
Ранее власти Белгорода провели учения по эвакуации людей в случае срабатывания систем тревоги. Проверялась как работа систем оповещения, так и сотрудников экстренных служб.