Корабли ТОФ уничтожили субмарину «противника» на учениях

В рамках учений, в центр управления ТОФ поступила информация о неопознанной подводной лодке в территориальных водах России. Два корабля были отправлены в указанный район, и взаимодействуя с вертолетом морской авиации ТОФ Ка-27ПЛ, экипажи произвели совместный поиск подводной лодки. После установления контакта с условным противником, были применены реактивные бомбометные установки РБУ-6000 и торпедное оружие. Учения были проведены в соответствии с планом боевой подготовки ТОФ.