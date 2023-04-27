Эксперты назвали восемь признаков нездоровых отношений

Далеко не все отношения напоминают сюжеты из романтических книг. Крайне важно распознать нездоровые модели поведения, прежде чем они перерастут в более серьезные проблемы. Исследователи назвали восемь показателей нездоровых отношений.
Среди негативных тенденций в отношениях эксперты перечислили: избегание обсуждения чувств и проблем; контроль и манипулирование со стороны одного из партнеров; чрезмерную ревность и восприятие партнера личной собственностью; отсутствие поддержки; словесное и физическое насилие; обструкцию; игнорирование или высмеивание чувств; эмоциональную, физическую и финансовую созависимость, – пишет Good Men Project.
Ранее артист Филипп Киркоров сообщил о намерении построить новый дом к концу текущего года. Певец подчеркнул, что процесс строительства уже идет.