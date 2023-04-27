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Эксперты назвали восемь признаков нездоровых отношений

Общество
Эксперты назвали восемь признаков нездоровых отношений

Далеко не все отношения напоминают сюжеты из романтических книг. Крайне важно распознать нездоровые модели поведения, прежде чем они перерастут в более серьезные проблемы. Исследователи назвали восемь показателей нездоровых отношений.

Среди негативных тенденций в отношениях эксперты перечислили: избегание обсуждения чувств и проблем; контроль и манипулирование со стороны одного из партнеров; чрезмерную ревность и восприятие партнера личной собственностью; отсутствие поддержки; словесное и физическое насилие; обструкцию; игнорирование или высмеивание чувств; эмоциональную, физическую и финансовую созависимость, – пишет Good Men Project.

Ранее артист Филипп Киркоров сообщил о намерении построить новый дом к концу текущего года. Певец подчеркнул, что процесс строительства уже идет.
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