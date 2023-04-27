Эксперты назвали восемь признаков нездоровых отношений

Среди негативных тенденций в отношениях эксперты перечислили: избегание обсуждения чувств и проблем; контроль и манипулирование со стороны одного из партнеров; чрезмерную ревность и восприятие партнера личной собственностью; отсутствие поддержки; словесное и физическое насилие; обструкцию; игнорирование или высмеивание чувств; эмоциональную, физическую и финансовую созависимость, – пишет Good Men Project.