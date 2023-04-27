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Телеведущий Такер Карлсон рассказал про цензуру в американских СМИ

Общество
Телеведущий Такер Карлсон рассказал про цензуру в американских СМИ

Уволенный с телеканала Fox News ведущий Такер Карлсон рассказал о запретных в американском медийном поле темах. Об этом сообщил Telegram-канал РИА Новости: США.

Так, по мнению шоумена, «черный список» тем достаточно обширен. В него входят сюжеты про гражданские свободы, передовую науку, демографические кризисы, мощь корпораций-монополистов и природные ресурсы.

«Дискуссии об этом не разрешены в американских медиа», - заявил Карлсон.

Сокрытие правды закрывает глаза американским гражданам, считает телеведущий. После своей пылкой речи он пообещал победу правды и справедливости, и скорейшую встречу со своими зрителями.

Ранее сообщалось, что рейтинги Fox News стремительно опустились после заявления об увольнении Такера Карлсона.
такер карлсон Fox News США
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