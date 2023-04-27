Телеведущий Такер Карлсон рассказал про цензуру в американских СМИ

Уволенный с телеканала Fox News ведущий Такер Карлсон рассказал о запретных в американском медийном поле темах. Об этом сообщил Telegram-канал РИА Новости: США.
Так, по мнению шоумена, «черный список» тем достаточно обширен. В него входят сюжеты про гражданские свободы, передовую науку, демографические кризисы, мощь корпораций-монополистов и природные ресурсы.
«Дискуссии об этом не разрешены в американских медиа», - заявил Карлсон.
Сокрытие правды закрывает глаза американским гражданам, считает телеведущий. После своей пылкой речи он пообещал победу правды и справедливости, и скорейшую встречу со своими зрителями.
Ранее сообщалось, что рейтинги Fox News стремительно опустились после заявления об увольнении Такера Карлсона.