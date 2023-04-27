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«Байден и его демократы разрушают экономику»: Конгресс выступил с осуждением за бездействие

Экономика
«Байден и его демократы разрушают экономику»: Конгресс выступил с осуждением за бездействие

Представитель Конгресса США Кевин Маккарти раскритиковал действующего президента Джо Байдена и его партию демократов за то, что они никак не влияют на экономику страны в текущей ситуации, позволяя ей деградировать.

Байден и его команда демократов поставили экономику США под угрозу и продолжают это делать, разрушая финансовую систему Америки. Проблема госдолга США стоит настолько остро, что некоторые демократы сами понимают необходимость обсуждения ее с республиканцами, однако не предпринимают никаких шагов, заявил Маккарти во время брифинга с журналистами.

Ранее сообщалось, что Конгресс путем голосования принял решение об уменьшении государственных затрат на бюджетные нужды, а также об увеличении потолка госдолга. В ближайшее время эти меры подтвердит или одобрит сенат, который управляется партией демократов.
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