«Байден и его демократы разрушают экономику»: Конгресс выступил с осуждением за бездействие

Представитель Конгресса США Кевин Маккарти раскритиковал действующего президента Джо Байдена и его партию демократов за то, что они никак не влияют на экономику страны в текущей ситуации, позволяя ей деградировать.
Байден и его команда демократов поставили экономику США под угрозу и продолжают это делать, разрушая финансовую систему Америки. Проблема госдолга США стоит настолько остро, что некоторые демократы сами понимают необходимость обсуждения ее с республиканцами, однако не предпринимают никаких шагов, заявил Маккарти во время брифинга с журналистами.
Ранее сообщалось, что Конгресс путем голосования принял решение об уменьшении государственных затрат на бюджетные нужды, а также об увеличении потолка госдолга. В ближайшее время эти меры подтвердит или одобрит сенат, который управляется партией демократов.