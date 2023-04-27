«Байден и его демократы разрушают экономику»: Конгресс выступил с осуждением за бездействие

Байден и его команда демократов поставили экономику США под угрозу и продолжают это делать, разрушая финансовую систему Америки. Проблема госдолга США стоит настолько остро, что некоторые демократы сами понимают необходимость обсуждения ее с республиканцами, однако не предпринимают никаких шагов, заявил Маккарти во время брифинга с журналистами.