Движение на дороге между Россией и Грузией закрыто из-за непогоды

Движение временно запрещено для большегрузных автотранспортных средств в направлении на выезд с территории Российской Федерации. Ограничение было введено в связи с образованием в регионе плохих метеорологических условий. При принятии меры учитывались рекомендации грузинской пограничной полиции. Сообщается, что запрет будет действовать до особого распоряжения.