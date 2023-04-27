Движение на дороге между Россией и Грузией закрыто из-за непогоды

Главное управление МЧС России по РСО-Алания сообщило об ограничении движения на участке автодорог между населенными пунктами Владикавказ и Ларс (Грузия). Мера введена с 04:00 27 апреля.
Движение временно запрещено для большегрузных автотранспортных средств в направлении на выезд с территории Российской Федерации. Ограничение было введено в связи с образованием в регионе плохих метеорологических условий. При принятии меры учитывались рекомендации грузинской пограничной полиции. Сообщается, что запрет будет действовать до особого распоряжения.
Ранее на Цветном бульваре в Москве автомобиль BMW сбил мотоцикл с двумя людьми. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавшие получили травмы черепа и были доставлены в больницу.