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Движение на дороге между Россией и Грузией закрыто из-за непогоды

Происшествия
Движение на дороге между Россией и Грузией закрыто из-за непогоды

Главное управление МЧС России по РСО-Алания сообщило об ограничении движения на участке автодорог между населенными пунктами Владикавказ и Ларс (Грузия). Мера введена с 04:00 27 апреля.

Движение временно запрещено для большегрузных автотранспортных средств в направлении на выезд с территории Российской Федерации. Ограничение было введено в связи с образованием в регионе плохих метеорологических условий. При принятии меры учитывались рекомендации грузинской пограничной полиции. Сообщается, что запрет будет действовать до особого распоряжения.

Ранее на Цветном бульваре в Москве автомобиль BMW сбил мотоцикл с двумя людьми. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавшие получили травмы черепа и были доставлены в больницу.
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