Названы 13 признаков того, что у вас слишком низкий уровень тестостерона

Издание Men’s Health рассказало читателям о признаках, сигнализирующих о пониженном уровне тестостерона. В случае совпадения нескольких симптомов необходимо обратиться к врачу-эндокринологу за тестом на уровень тестостерона.
Первым из них называют отсутствие сексуального желания. Низкое либидо один из самых очевидных признаков нехватки тестостерона.
Если вам трудно добиться эрекции, то это тоже может быть симптомом пониженного уровня мужского гормона. Взаимосвязь между ним и эректильной функцией вещь крайне сложная.
Следите за своими мышцами. Если они начинают непроизвольно сокращаться, то следует проверить свой организм. Уменьшение пениса тоже связано с падением уровня тестостерона. Без постоянного его притока, ткани полового члена, мошонки и яичек могут атрофироваться или сморщиваться.
Если растет живот, даже если вы теряете в весе, то это может указывать на пониженный уровень. Висцеральный жир - это глубокий брюшной жир, который образуется вокруг ваших органов и увеличивает риск развития диабета и сердечных заболеваний.
Проблемы с мышлением и памятью могут быть вызваны этой же причиной, ведь головной мозг тоже имеет рецепторы тестостерона. Ухудшение настроения является - побочный эффект.
Повышение хрупкости костей тоже связывают с низким уровнем мужского гормона, ведь кость начинает разрушаться быстрее, чем тело успевает ее восстановить.
Вы также можете начать терять волосы на теле и лице, начало анемии - еще один симптом. Исследование доказывает, что, когда пожилые мужчины, этим недугом, получали терапию тестостероном, у них наблюдалось повышение уровня гемоглобина в крови.
Энергия падает, а обыденные дела начинают вас утомлять - дополнительный сигнал. Гинекомастия или увеличение мужской груди может возникать на фоне дефицита тестостерона. К этому же симптому относится болезненность в области тканей молочных желез и сосков.
Сердце начинает ослабевать по этой же причине. Исследование, проведенное в Великобритании, показало, что мужчины с низким уровнем гормона имели больший риск смерти от сердечных заболеваний, чем мужчины с нормальным уровнем.
Ранее польские ученые выяснили, что нарциссизм и высокий уровень тестостерона являются признаками щедрого мужчины.