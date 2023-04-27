Стюардесса развенчала мифы о полетах и ответила на самые популярные вопросы

Она поделилась информацией о безопасности питьевой воды на борту и сообщила, что вся вода пригодна для употребления, поскольку проходит фильтрацию. Бортпроводница также объяснила, почему шторки на иллюминаторах должны быть подняты при взлете и посадке. Дело в том, что в случае каких-либо технических неполадок каждый из пассажиров сможет заметить неисправность и уведомить экипаж. Кроме того, она рассказала о том, как работает туалет в самолете. Отходы жизнедеятельности человека попадают в канализационный бак и сливаются после приземления, а не во время полета. Стоит быть осторожным со спиртным, так как воздух в самолете содержит меньше кислорода, что усиливает действие алкоголя.