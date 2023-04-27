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Любовь вскружила голову: Певец Филипп Киркоров строит дом для жизни с новой спутницей

Общество
Любовь вскружила голову: Певец Филипп Киркоров строит дом для жизни с новой спутницей

Российский артист Филипп Киркоров в течение года заметно преобразил свой внешний вид и встретил свою любовь. Певец не называл имени своей второй половины, однако стало известно, что он решил строить себе дом.

Киркоров не стал рассказывать, в каком месте он начал строительство нового жилища, однако отметил, что убранство домохозяйства будет оформлено в сдержанном минималистичном стиле – он заявил, что золото и блестящие предметы являются лишь декорациями его образа во время выступлений. Артист также подчеркнул, что намерен завершить обустройство дома в конце 2023 года – рассказал певец на передаче «Алена, блин!».

Ранее стилист Киркорова Максим Ануфриенко сообщил, что в гардеробе артиста содержатся 27 костюмов для выступлений. Их общая стоимость составляет около одного миллиона евро.
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