Любовь вскружила голову: Певец Филипп Киркоров строит дом для жизни с новой спутницей

Киркоров не стал рассказывать, в каком месте он начал строительство нового жилища, однако отметил, что убранство домохозяйства будет оформлено в сдержанном минималистичном стиле – он заявил, что золото и блестящие предметы являются лишь декорациями его образа во время выступлений. Артист также подчеркнул, что намерен завершить обустройство дома в конце 2023 года – рассказал певец на передаче «Алена, блин!».