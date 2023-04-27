Прокуратура Хабаровска начала проверку после исчезновения пяти воспитанников детского дома

Прокуратура Индустриального района города Хабаровск начала проверку из-за неявки пяти воспитанников Детского дома №5 обратно в учреждение. Об этом сообщил пресс-служба надзорного органа.
Известно, что 26 апреля пятеро воспитанников детдома не вернулись в него до установленного срока. В настоящий момент подростков ищут. Одного нашли, поиски остальных пока успехом не увенчались.
Сообщается, что в связи с происшествием, районная прокуратура будет проводить оценку эффективности работы сотрудников спецучереждения и системы профилактики правонарушений.
Ранее ФАН рассказал, почему для работы в детском доме по программе «Наставничество» необходимы определенные навыки, которые есть далеко не у всех.