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Село в Брянской области обесточено после обстрела украинскими националистами

Происшествия
Село в Брянской области обесточено после обстрела украинскими националистами

Украинские националисты обстреляли село Климово в Брянской области. Информация о пострадавших отсутствует. Подробности сообщил глава региона Александр Богомаз.

Сегодня, 27 апреля, ВСУ совершили очередной обстрел села, в котором находились мирные жители. На данный момент деревня полностью обесточена после попадания снарядов. На месте происшествия работают оперативные службы, которые уже приступили к ликвидации нарушений в работе энергоснабжения населенного пункта. Информации о пострадавших пока нет.

Ранее сообщалось, что 26 апреля Донецк несколько раз подвергся обстрелам со стороны ВСУ. Были ранены две женщины и один мужчина.
всу Украина брянская область
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