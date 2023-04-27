Село в Брянской области обесточено после обстрела украинскими националистами

Сегодня, 27 апреля, ВСУ совершили очередной обстрел села, в котором находились мирные жители. На данный момент деревня полностью обесточена после попадания снарядов. На месте происшествия работают оперативные службы, которые уже приступили к ликвидации нарушений в работе энергоснабжения населенного пункта. Информации о пострадавших пока нет.