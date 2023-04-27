«Царьград»: Армения отказалась идти на поводу у Запада

СМИ докладывают о тайных переговорах Евросоюза и Еревана, но официально Армения не спешит принимать антироссийские санкции из-за своего шаткого положения и необходимости поиска союзников. При ввозе и вывозе товаров и транспортных средств на территорию Армении строго соблюдаются правовое регулирование Евразийского экономического союза, заявил заместитель председателя комитета Ашот Мурадян. Госкомитет является основным органом контроля в плане торговли и санкций, объединяя налоговую и таможенную службы.