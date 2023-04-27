Российские ученые создали уникальные удобрения для выращивания культур в Арктике

Специалисты рассчитывают, что разработка позволит облегчить процесс обеспечения пищей жителей регионов с экстремальным климатом. Технология является отечественным аналогом европейского состава GHE, однако носит больше азота и имеет расширенное разнообразие микроэлементов, а добавление в удобрения хелатов позволило заставить растения лучше насыщаться микроэлементами. Сообщается, что ученые продолжат модернизацию технологии и создадут составы для разных стадий вегетации, – пишет «РИА Новости».