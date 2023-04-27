Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

The Washington Times: Действия Байдена в конфликте России и Украины – это моральное уродство

Политика
The Washington Times: Действия Байдена в конфликте России и Украины – это моральное уродство

Американское издание The Washington Times рассказало о векторе политики президента США Джо Байдена. Он пытается подражать бывшему лидеру Штатов.

Байден пытается использовать ту же политику относительно Украины, какой пользовался бывший президент США Джордж Буш-младший. Последний убедил Конгресс Штатов в том, что жители Афганистана должны «поплатиться» за теракт 11 сентября, независимо от того, насколько эта страна виновата в трагедии. После этого Буш-младший без согласования своих действий с другими политиками начал оккупацию Афганистана, результатом которой стали сотни тысяч смертей невинных граждан. Такую политику сейчас пытается использовать Байден касательно конфликта России и Украины.

«Моральное уродство», - резюмировал автор статьи Эндрю Наполитано.

Ранее сообщалось, что издание The New York Times обвинило Байдена в попытках перекладывания вины с США на Россию. Это произошло после заявлений американского президента о том, что Москва виновата в геноциде украинского народа.
США россия Украина Джо Байден
Военкоры ФАН