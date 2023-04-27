Американское издание The Washington Times рассказало о векторе политики президента США Джо Байдена. Он пытается подражать бывшему лидеру Штатов.
Байден пытается использовать ту же политику относительно Украины, какой пользовался бывший президент США Джордж Буш-младший. Последний убедил Конгресс Штатов в том, что жители Афганистана должны «поплатиться» за теракт 11 сентября, независимо от того, насколько эта страна виновата в трагедии. После этого Буш-младший без согласования своих действий с другими политиками начал оккупацию Афганистана, результатом которой стали сотни тысяч смертей невинных граждан. Такую политику сейчас пытается использовать Байден касательно конфликта России и Украины.
«Моральное уродство», - резюмировал автор статьи Эндрю Наполитано.
Ранее сообщалось, что издание The New York Times обвинило Байдена в попытках перекладывания вины с США на Россию. Это произошло после заявлений американского президента о том, что Москва виновата в геноциде украинского народа.