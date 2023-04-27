Байден пытается использовать ту же политику относительно Украины, какой пользовался бывший президент США Джордж Буш-младший. Последний убедил Конгресс Штатов в том, что жители Афганистана должны «поплатиться» за теракт 11 сентября, независимо от того, насколько эта страна виновата в трагедии. После этого Буш-младший без согласования своих действий с другими политиками начал оккупацию Афганистана, результатом которой стали сотни тысяч смертей невинных граждан. Такую политику сейчас пытается использовать Байден касательно конфликта России и Украины.