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Эксперты рассказали на какой диете можно похудеть к лету не считая калории

Общество
Эксперты рассказали на какой диете можно похудеть к лету не считая калории

Эксперты из издания Men Today рассказали про правильное питание, которое поспособствует скорейшему похудению к лету.

Самое важное, это держать в голове правило про дефицит калорий. Ешьте меньше, чем сжигается вашим организмом. Хотите есть больше? Занимайтесь спортом.

Необходимо научиться жить с вечным чувством голода. Первое время будет тяжело, но потом вам будет намного проще, поверьте.

Используйте метод «Тарелки здорового питания». Овощи - половина вашей тарелки. Углеводы должны составлять четверть. Белок тоже четверть.

Пейте побольше воды. Не употребляйте напитки с высоким содержанием сахара, это только усугубит ситуацию.

Попробуйте метод интервальных приемов пищи. Особенно обратите внимание на метод 16:8.

Перед сном можно поесть, но только если вы соблюдаете суточную норму калорий.

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