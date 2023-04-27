В Дубае планируют построить аэропорт для летающего такси

CNN сообщает, что архитектурная фирма «Foster + Partners» выпустила концептуальный проект Дубайского терминала «вертипорт» для транспортных средств вертикального взлета и посадки, вроде аэротакси.
Известно, что постройка позволит соединить самые популярные места Дубая и обеспечит высокоскоростные поездки с нулевым уровнем выбросов в атмосферу.
«Мы рады разработать концепцию «вертипорт» для развивающейся индустрии AAM, которая изменит способ передвижения людей в Дубае», - заявил глава архитектурной студии Дэвид Саммерфилд.
До этого, Шейх Мохаммед бен Рашид Аль Мактум написал в Твиттере* в феврале, что станции воздушного такси начнут работать в Дубае уже в течение следующих трех лет.
Ранее, стало известно, что летающий автомобиль от компании Suzuki может появиться на рынке уже в 2025 году.
*заблокирован на территории РФ