Министерство обороны Венгрии призвало представителей НАТО к осторожности в вопросе расширения альянса, а также напомнило о необходимости соблюдения ряда условий для потенциальных резидентов.
Венгрия согласна с политикой НАТО касательно расширения альянса за счет новых членов, однако необходимо помнить, что все потенциальные представители Североатлантического альянса должны выполнить условия, которые поставлены перед ними для вступления, приводятся слова министра обороны Венгрии Криштофа Салаи-Бобровницки в официальном сообщении ведомства. Он также отметил, что Евросоюз должен строить политику обороны вокруг сильных стран.
Ранее сообщалось, что китайское издание Global Times раскритиковало попытку Запада взять лидерство на мировой арене в свои руки после распада СССР. Также намерения западных стран обмануть Россию разоблачились после начала расширения НАТО за счет Финляндии и Швеции.