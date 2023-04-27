Венгрия призвала страны соблюдать правила при расширении НАТО

Венгрия согласна с политикой НАТО касательно расширения альянса за счет новых членов, однако необходимо помнить, что все потенциальные представители Североатлантического альянса должны выполнить условия, которые поставлены перед ними для вступления, приводятся слова министра обороны Венгрии Криштофа Салаи-Бобровницки в официальном сообщении ведомства. Он также отметил, что Евросоюз должен строить политику обороны вокруг сильных стран.