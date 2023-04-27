Психологи рассказали о проблеме выгорания из-за приложений для знакомств и о том, как ее избежать

Ради избегания «эмоционального иссушения» специалисты рекомендуют: делиться своим опытом с друзьями и близкими; делать осознанный выбор партнера в приложении; относиться к любому опыту таких знакомств именно как к «опыту» – расценивать успехи и неудачи не с точки зрения их влияния на судьбу, а как самообучение общению с разными людьми и получение знаний о том, как необходимо формировать подход к разным характерам, – пишет Psychology Today.