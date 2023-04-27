Психологи рассказали о проблеме выгорания из-за приложений для знакомств и о том, как ее избежать

Эксперты в области психологии предупреждают, что знакомства в Интернете и дальнейшие свидания не должны восприниматься как «работа». Тем не менее, многие слишком увлекаются процессом перелистывания анкет и не замечают, как это медленно приводит их к выгоранию.
Это может нанести психоэмоциональный ущерб из-за разочарования опытом использования приложений для знакомств. Помимо расходования нервных клеток, пользователи тратят драгоценное время, а некоторые даже и деньги.
Ради избегания «эмоционального иссушения» специалисты рекомендуют: делиться своим опытом с друзьями и близкими; делать осознанный выбор партнера в приложении; относиться к любому опыту таких знакомств именно как к «опыту» – расценивать успехи и неудачи не с точки зрения их влияния на судьбу, а как самообучение общению с разными людьми и получение знаний о том, как необходимо формировать подход к разным характерам, – пишет Psychology Today.
Ранее артистка Клава Кока высказала мнение о половых контактах «для здоровья». Певица призналась, что она никогда не вступала в интимную связь с определенной целью, однако не выступает против, если кто-то такое практикует.