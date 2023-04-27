Пекин предостерег Великобританию от резких заявлений

Китай призвал Великобританию быть осмотрительной в своих словах и действиях, прекратить выдвигать необоснованные обвинения и вмешиваться во внутренние дела страны. Об этом сообщает Китайский информационный Интернет-центр.
Решительную реакцию Пекина вызвали заявления Британского МИДа Джеймса Клеверли. Он заявил, что Китай не должен рассматривать замечания Великобритании по Синьцзяну как вмешательство в его внутренние дела. Кроме того, он призвал Китай не принимать односторонние действия в отношении Тайваня.
Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Великобритания не идет в ногу со временем и повторяет старые реплики из устаревшей пьесы, которая только будет все дальше и дальше отдалять саму Великобританию от прогресса нашего времени. Дипломат отметила, что в Синьцзяне наблюдается экономическое развитие, социальная стабильность, религиозная гармония, культурное процветание.
Отдельно было подчеркнуто, что статус-кво Тайваньского пролива заключается в том, что обе его стороны принадлежат одному и тому же Китаю.
«Самая большая угроза миру в Тайваньском проливе исходит от сепаратистской деятельности за "независимость Тайваня" при попустительстве США и их поддержке», — считает Мао Нин.
Она призвала Великобританию «быть осмотрительной в своих словах и действиях, прекратить выдвигать необоснованные обвинения против Китая и вмешиваться во внутренние дела КНР».
Ранее Нин призвала Вашингтон не вмешиваться во внутренние дела суверенных государств под предлогом демократии. Она упрекнула Америку в игнорировании собственных недостатков.