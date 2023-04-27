Пекин предостерег Великобританию от резких заявлений

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Великобритания не идет в ногу со временем и повторяет старые реплики из устаревшей пьесы, которая только будет все дальше и дальше отдалять саму Великобританию от прогресса нашего времени. Дипломат отметила, что в Синьцзяне наблюдается экономическое развитие, социальная стабильность, религиозная гармония, культурное процветание.