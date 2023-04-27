В Польше разочарованы невозможностью исключения России из ООН

На данный момент устав ООН требует от представителей полной солидарности в решении ключевых вопросов. Таким образом, чтобы исключить Россию из ООН нужно согласие всех членов организации, но есть страны, которые не намерены давать свое согласие на такое решение, приводит слова Щерского Polskie Radio. Он отметил, что подобные устои ООН необходимо изменить.