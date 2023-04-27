В Польше разочарованы невозможностью исключения России из ООН

Постоянный представитель Польши в ООН Кшиштоф Щерский заявил о невозможности исключить Россию из организации, так как не все ее члены согласны с этим решением.
На данный момент устав ООН требует от представителей полной солидарности в решении ключевых вопросов. Таким образом, чтобы исключить Россию из ООН нужно согласие всех членов организации, но есть страны, которые не намерены давать свое согласие на такое решение, приводит слова Щерского Polskie Radio. Он отметил, что подобные устои ООН необходимо изменить.
Ранее сообщалось, что политолог Александр Дудчак рассказал о последствиях исключения России из Совета безопасности ООН. По словам эксперта, подобное решение будет первым шагом к разрушению и без того неэффективной организации, которая занимается воплощением интересов США на мировой арене без учета интересов других участников.