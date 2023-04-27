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Девять человек пострадали в результате выброса газа из скважины в Якутии

Происшествия
Девять человек пострадали в результате выброса газа из скважины в Якутии

РИА Новости сообщают, что в ходе проведения сварочных ремонтных работ на газовой скважине в 6 км от села Таас-Юрях в Якутии, произошел выброс газа. По поступившей информации пострадали девять человек.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) сообщает, что всех раненых доставили в центральную больницу в городе Мирный для оказания своевременной медицинской помощи.

Горения не возникло, а чрезвычайная ситуация была оперативно ликвидирована.

Ранее сообщалось о сильном взрыве в Корсаковском порту на Сахалине. В результате инцидента пострадали пять человек, трое из них погибли.
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