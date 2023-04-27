Бывший начальник УМВД Камчатки сел в тюрьму на 11 лет за взяточничество

Как уточняет издание РИА Новости, о грозящем Киселеву сроке прокуратура сообщала еще в июле прошлого года. Тогда он был пойман на получении взятки размером 2 млн рублей от предпринимателя, чей транспорт, груженый рыбой задержали за нарушение правил перевозки. Тогда экс-глава МВД потребовал отпустить обвиняемого и вернуть ему весь изъятый товар.