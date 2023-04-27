«Он обманул меня»: юморист Морозов раскритиковал руководство Зеленского Украиной

Победа Зеленского на выборах президента Украины в 2019 году обещала позитивные и добрые для всей страны перемены, однако действующий лидер не оправдал ожиданий народа, заявил Морозов в интервью на шоу «Так сказать». Он отметил, что сейчас некогда хороший юморист превратился в Гитлера.