«Он обманул меня»: юморист Морозов раскритиковал руководство Зеленского Украиной

Юморист Александр Морозов, который когда-то сотрудничал с президентом Украины Владимиром Зеленским во время его карьеры комика, рассказал, что ожидал большего от руководства страной со стороны старого коллеги.
Победа Зеленского на выборах президента Украины в 2019 году обещала позитивные и добрые для всей страны перемены, однако действующий лидер не оправдал ожиданий народа, заявил Морозов в интервью на шоу «Так сказать». Он отметил, что сейчас некогда хороший юморист превратился в Гитлера.
«Но он меня обманул», - резюмировал Морозов, говоря о том, на что многие надеялись с приходом Зеленского к власти.
Ранее сообщалось, что эксперт Михаил Макарук рассказал о расколе мнений в администрации Зеленского. По мнению Макарука, президент не оправдал доверия, которое дал ему его народ, поэтому сейчас терпение его приближенных постепенно заканчивается. Таким образом, даже ближайшие коллеги Зеленского сомневаются в нем.