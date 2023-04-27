EUCOM: Большая часть российских военных не пострадала от украинского конфликта

Конфликт в Украине не оказал большого пагубного влияния на российских военных, сообщил Верховный главнокомандующий Объединённых вооружённых сил НАТО в Европе Кристофер Каволи. Об этом рассказало издание Yenişafak.
Американский военный заявил, что это позволило России активизировать операции по наблюдению в Атлантическом океане.
«Русские более активны, чем во все последние годы, они патрулируют всю Атлантику».
Кроме того, он заявил, что «военно-воздушные силы потеряли очень мало, они потеряли всего 80 самолетов». Эксперт отметил, что сейчас численность российской армии выше, чем до начала украинского конфликта.
Ранее Каволи заявил, что союзники Украины продолжают оказывать активную поддержку ВСУ в предстоящем контрнаступлении. По его словам Киев получил почти все необходимое вооружение.