Сенатор Алексей Пушков доказал поражение Запада лишь одной фотографией

Пушков заявил, что Запад когда-то «всеми силами» старался поставить Гуаидо во главе Венесуэлы. Теперь же оппозиционер является «забытым и оставленным своими спонсорами». Пушков описал его символом «политического» поражения «западного альянса» в Латинской Америке, – и написал об этом в своем Telegram-канале.