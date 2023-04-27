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Сенатор Алексей Пушков доказал поражение Запада лишь одной фотографией

Политика
Сенатор Алексей Пушков доказал поражение Запада лишь одной фотографией

Сенатор Алексей Пушков назвал венесуэльского оппозиционера Хуана Гуаидо олицетворением поражения Западных государств в Латинской Америке. Парламентарий опубликовал в социальных сетях кадр с одиноким «несостоявшимся президентом».

Пушков заявил, что Запад когда-то «всеми силами» старался поставить Гуаидо во главе Венесуэлы. Теперь же оппозиционер является «забытым и оставленным своими спонсорами». Пушков описал его символом «политического» поражения «западного альянса» в Латинской Америке, – и написал об этом в своем Telegram-канале.

Ранее политолог Сергей Марков сообщил, что турецкие оппозиционные организации распространили слухи об инфаркте миокарда у президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. По мнению эксперта, состояние главы страны может «решительно» повлиять на политическую ситуацию в стране.
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