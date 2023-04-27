Сенатор Алексей Пушков доказал поражение Запада лишь одной фотографией

Сенатор Алексей Пушков назвал венесуэльского оппозиционера Хуана Гуаидо олицетворением поражения Западных государств в Латинской Америке. Парламентарий опубликовал в социальных сетях кадр с одиноким «несостоявшимся президентом».
Пушков заявил, что Запад когда-то «всеми силами» старался поставить Гуаидо во главе Венесуэлы. Теперь же оппозиционер является «забытым и оставленным своими спонсорами». Пушков описал его символом «политического» поражения «западного альянса» в Латинской Америке, – и написал об этом в своем Telegram-канале.
Ранее политолог Сергей Марков сообщил, что турецкие оппозиционные организации распространили слухи об инфаркте миокарда у президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. По мнению эксперта, состояние главы страны может «решительно» повлиять на политическую ситуацию в стране.