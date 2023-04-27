Военный эксперт Василий Ткач заявил о невозможности успеха контрнаступления ВСУ

Военный корреспондент Василий Ткач рассказал о единственном способе для ВСУ перейти реку Днепр. Однако реализовать его будет невозможно.
На данный момент нет ни одного фактора, который указывал бы на вероятность успешного контрнаступления ВСУ. Единственное, что могло бы им помочь, это успешный переход Днепра, но это невозможно. Это связано с тем, что ВС РФ не позволят подойти к Днепру украинским солдатам. Чтобы ВСУ перейти реку, по ним не должно вестись вообще никакого огня, что в принципе невозможно, приводит слова Ткача URA.RU.
Ранее сообщалось, что аналитик Василий Дандыкин заявил о заведомом проигрыше ВСУ при попытке контрнаступления. По мнению эксперта, «рекламная кампания» Киева заняла у него больше времени, чем подготовка своих солдат. За счет этого ВС РФ сейчас более подготовлены, чем противник.