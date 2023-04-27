Военный эксперт Василий Ткач заявил о невозможности успеха контрнаступления ВСУ

На данный момент нет ни одного фактора, который указывал бы на вероятность успешного контрнаступления ВСУ. Единственное, что могло бы им помочь, это успешный переход Днепра, но это невозможно. Это связано с тем, что ВС РФ не позволят подойти к Днепру украинским солдатам. Чтобы ВСУ перейти реку, по ним не должно вестись вообще никакого огня, что в принципе невозможно, приводит слова Ткача URA.RU.