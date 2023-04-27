Отец юного гения Алисы Тепляковой вызвал скандал в социальных сетях, показав чем он кормит детей

Евгений Тепляков, отец самого юного студента МГУ Алисы Тепляковой произвел фурор в Интернете, показав, чем он кормит своих восьмерых детей.
Как сообщает сайт The Voice Mag, со ссылкой на провокационные посты родителя, Тепляков-старший покупает огромное количество еды спорного качества бюджетной фирмы «Каждый день».
«Я открою сушки. Дети, давайте! Ваф-ваф-ваф, ешьте сушки!», - говорит на видео родитель, положив хлебное изделие на пол перед детьми.
Большинство зрителей не оценили детский рацион и поинтересовались у Евгения где свежие овощи и фрукты в детской диете. Выступающие на стороне Теплякова наоборот, убеждают всех, что набор продуктов соответствует необходимым требованиям и нормам.
Ранее сообщалось, что семья Алисы Теппляковой подала на МГУ в суд из-за неназванных причин.