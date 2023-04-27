ВСУ активизировали переброску войск на юг подконтрольной Киеву части Запорожья

Рогов заявил, что уже несколько часов подряд ВСУ перебрасывает личный состав и технику по мосту Преображенского через остров Хортица в сторону г. Орехов. Сообщается о движении грузовиков, тентов, лафетов орудий и автомобилей снабжения, а в обратную сторону двигаются бензовозы. Рогов указал, что до этого обычно в ночное время суток происходило передвижение «двух-трех единиц» тяжелой техники.