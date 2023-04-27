ВСУ активизировали переброску войск на юг подконтрольной Киеву части Запорожья

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что Вооруженные силы Украины активизировали переброску техники в подконтрольной Киеву части Запорожской области.
Рогов заявил, что уже несколько часов подряд ВСУ перебрасывает личный состав и технику по мосту Преображенского через остров Хортица в сторону г. Орехов. Сообщается о движении грузовиков, тентов, лафетов орудий и автомобилей снабжения, а в обратную сторону двигаются бензовозы. Рогов указал, что до этого обычно в ночное время суток происходило передвижение «двух-трех единиц» тяжелой техники.
Ранее стало известно количество переданных боеприпасов Киевскому режиму со стороны Соединенных Штатов Америки. Вашингтон обеспечил Киев более 4,4 миллионами снарядов для артиллерии, танков и минометов, 200 миллионами патронов для стрелкового оружия и большим количеством боеприпасов для других видов вооружений.