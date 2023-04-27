Нацистский военный преступник умер во время суда в 102 года

Он отрицал, что работал охранником СС в лагере Заксенхаузен. Но государственный суд в Нойруппине пришел к выводу, что документы с именем, датой и местом рождения мужчины подтверждают, что он на самом деле был завербованным членом военизированного крыла нацистской партии, размещенного в лагере на окраине Берлина в период с 1942 по 1945 год.