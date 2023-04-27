Нацистский военный преступник умер во время суда в 102 года

Мужчина, которого местные СМИ идентифицировали как 102-летнего Йозефа С., был осужден более чем 3500 пунктам обвинения за службу охранником в нацистском концлагере, но так и не попал за решетку. Об этом сообщает издание ABC News.
Он отрицал, что работал охранником СС в лагере Заксенхаузен. Но государственный суд в Нойруппине пришел к выводу, что документы с именем, датой и местом рождения мужчины подтверждают, что он на самом деле был завербованным членом военизированного крыла нацистской партии, размещенного в лагере на окраине Берлина в период с 1942 по 1945 год.
Десятки тысяч заключенных, включая евреев, политических заключенных и пленных советских солдат, умерли в лагере Заксенхаузен от голода, болезней, принудительного труда и других причин, а также в результате медицинских экспериментов и систематических казней, проводимых СС. Оглашая вердикт суда, председательствующий судья Удо Лехтерманн заявил, что подсудимый содействовал системе убийств, созданной нацистами.
«Вы добровольно поддержали это массовое истребление своей деятельностью», — сказал Лехтерманн. «Вы наблюдали, как депортированных людей жестоко пытали и убивали там каждый день в течение трех лет».
Тем не менее, преступник так и не получил заслуженного наказания. Он подал апелляцию и не дожил до окончательного решения суда.
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