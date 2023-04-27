Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

1500 личных вещей Фредди Меркьюри были выставлены на аукцион

Весь мир
1500 личных вещей Фредди Меркьюри были выставлены на аукцион

Сайт CNN сообщает, что на аукционе Sotheby’s в Лондоне будут выставлены личные вещи легендарного музыканта Фредди Меркьюри в количестве 1500 штук.

Объекты продажи предоставила близкая подруга певца Мэри Остин, которая их унаследовала после его смерти.

«Фредди был невероятным и умным коллекционером, который показал нам, что красоту и веселье можно найти во всем», - комментирует она продажу вещей.

Знаменитая корона Меркьюри и сопутствующий ей плащ, как ожидается, будут проданы за сумму до 80 тыс. фунтов стерлингов

Коллекция будет предложена на живых аукционах 6, 7 и 8 сентября, дополненных онлайн-аукционами, которые начнутся 31 августа.

Ранее сообщалось, что Верка Сердючка продала Rolls-Royce, принадлежавший Фредди Меркьюри почти за 300 тыс. евро.
фредди меркьюри аукцион лондон
Военкоры ФАН