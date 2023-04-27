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Глава Совфеда Валентина Матвиенко рассказала о неудавшемся плане Запада по изоляции России

Политика
Глава Совфеда Валентина Матвиенко рассказала о неудавшемся плане Запада по изоляции России

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что попытки стран Запада изолировать Россию от внешнего мира за счет санкций и пропаганды ни к чему не привели.

Санкции, которые вводит против Москвы Евросоюз, являются попыткой навредить России и изолировать ее от Европы. Однако РФ смогла найти надежных союзников и развивать имеющиеся отношения с другими странами. Таким образом, позиции России на международной арене укрепляются, написала Матвиенко в своей статье для «Российской газеты».

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин принял решение о кардинальной смене вектора политики Москвы с уклоном в сторону ближнего Востока. Это решение было принято для развития и укрепления отношений с такими странами, как Иран, Индия, Турция и Китай. Они стали одними из главных союзников России на мировой арене.
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