Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что попытки стран Запада изолировать Россию от внешнего мира за счет санкций и пропаганды ни к чему не привели.
Санкции, которые вводит против Москвы Евросоюз, являются попыткой навредить России и изолировать ее от Европы. Однако РФ смогла найти надежных союзников и развивать имеющиеся отношения с другими странами. Таким образом, позиции России на международной арене укрепляются, написала Матвиенко в своей статье для «Российской газеты».
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин принял решение о кардинальной смене вектора политики Москвы с уклоном в сторону ближнего Востока. Это решение было принято для развития и укрепления отношений с такими странами, как Иран, Индия, Турция и Китай. Они стали одними из главных союзников России на мировой арене.