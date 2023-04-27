Глава Совфеда Валентина Матвиенко рассказала о неудавшемся плане Запада по изоляции России

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин принял решение о кардинальной смене вектора политики Москвы с уклоном в сторону ближнего Востока. Это решение было принято для развития и укрепления отношений с такими странами, как Иран, Индия, Турция и Китай. Они стали одними из главных союзников России на мировой арене.