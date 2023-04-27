Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Водитель BMW сбил мотоцикл с двумя людьми на Цветном бульваре в Москве

Происшествия
Водитель BMW сбил мотоцикл с двумя людьми на Цветном бульваре в Москве

Водитель автомобиля немецкой марки BMW проехал на красный сигнал светофора на Цветном бульваре столицы и сбил мотоциклистов. Об этом пишет «РЕН ТВ».

Сообщается, что пострадавшими стали мужчина и женщина, которые сидели на мотоцикле. В результате дорожно-транспортного происшествия они получили черепно-мозговые травмы и были госпитализированы.

Ранее в распоряжении ФАН оказались кадры наезда водителя специального транспорта на девочку-подростка в Санкт-Петербурге. Ребенок получил тяжелые травмы и был госпитализирован в реанимацию. По оценкам сотрудников больницы имени Филатова состояние несовершеннолетней приближалось к терминальному.
дорожная авария Цветной бульвар дтп авария москва
Военкоры ФАН