Водитель BMW сбил мотоцикл с двумя людьми на Цветном бульваре в Москве

Водитель автомобиля немецкой марки BMW проехал на красный сигнал светофора на Цветном бульваре столицы и сбил мотоциклистов. Об этом пишет «РЕН ТВ».
Сообщается, что пострадавшими стали мужчина и женщина, которые сидели на мотоцикле. В результате дорожно-транспортного происшествия они получили черепно-мозговые травмы и были госпитализированы.
Ранее в распоряжении ФАН оказались кадры наезда водителя специального транспорта на девочку-подростка в Санкт-Петербурге. Ребенок получил тяжелые травмы и был госпитализирован в реанимацию. По оценкам сотрудников больницы имени Филатова состояние несовершеннолетней приближалось к терминальному.