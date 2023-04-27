Пентагон: Россия может продолжать СВО еще минимум год, несмотря на санкции

Согласно данным американской разведки, Москва сможет продолжить добиваться целей специальной военной операции по крайней мере еще один год. Об этом сообщает издание The Jerusalem Post.
Несмотря на то, что Запад постоянно накладывает новые санкции и пытается ужесточать уже существующие, они все еще не подорвали способность России продолжать боевые действия в Украине.
По данным американской разведки, для нивелирования санкций «Москва полагается на увеличение корпоративных налогов, фонд национального благосостояния, увеличение импорта и способность бизнеса к адаптации». В ближайшее время Евросоюз намерен ввести 11-й пакет ограничений.
Ранее СМИ сообщили, что министр обороны США Ллойд Остин призвал переработать процедуру обращения с секретными документами. Причиной послужил нашумевший слив секретной документации американской разведки.